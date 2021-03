UWAGA! Dziś w nocy powrót zimy. Mróz nawet do -10 stopni

– Na północnym wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich temperatura może spaść nawet do -10 stopni – informuje synoptyk Anna Woźniak. Najcieplej ma być na Wybrzeżu. Tam termometry będą oscylowały na plusie w okolicach 2 stopni Celsjusza.

Spodziewane są już we wtorek i środę lokalne opady śniegu. Ma być jednak pogodnie. Natomiast w kolejnych dniach prognozowane są deszcze i duże zachmurzenie. Nadchodzi ocieplenie, ale do pełnej wiosny przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.

Już od dzisiaj wieczorem synoptycy zalecają kierowcom zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ na drogach pojawi się oblodzenie. Alert pierwszego stopnia jest wydany dla części województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia obowiązują od poniedziałku od około godziny 17 do wtorku do ok. godz. 10.

