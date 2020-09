Ustawa o ochronie zwierząt. ,,Parlament jest gotów ją przegłosować''

Polski Sejm jest już gotów, aby przegłosować ustawę dotyczącą ochrony zwierząt – przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.

Projekt dotyczący ochrony zwierząt złożony został w Sejmie w piątek. Wśród jego założeń znajduje się zakaz hodowli zwierząt futerkowych czy wykorzystywania ich w celach rozrywkowych, a także wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich te są przetrzymywane. Zakazane miałoby zostać także stałe trzymanie zwierząt na uwięzi oraz określone minimalne wymiary kojców czy ograniczone możliwości uboju rytualnego.

Mówiąc o projekcie ustawy w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 Czerwińska podkreśliła:

„To nie jest ustawa, która dotyczy tylko zwierząt futerkowych. Ona ma na celu poprawić los zwierząt i wszystkie te pola, gdzie mogłoby dochodzić do nadużyć, do krzywdzenia, do okrucieństwa wobec zwierząt. Chodzi o to, żeby je wyeliminować”.

Czerwińska przyznała, że jest przekonana co do tego, że ustawa zostanie poparta przez wszystkie kluby parlamentarne.

dam/PAP,Polskie Radio 24