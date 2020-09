Ustalono skład nowego rządu. Sasin: Będzie 14 ministerstw

„Tak, jak to było zapowiadane, ich będzie zdecydowanie mniej’ – powiedział dziś wicepremier Sasin informując o zmianie ilości ministerstw.

W rozmowie na antenie TVN24 polityk PiS poinformował, że w ramach Prawa i Sprawiedliwości ustalono już skład nowego rządu i dziś zostanie on zaprezentowany koalicjantom.

Informował też:

„Wszystko wskazuje na to, że to będzie 14 ministerstw. Docelowo to będzie 14, bo potrzebne są też pewne zmiany w prawie. Jest ustawa o działach administracji publicznej, która musi być w tej sytuacji zmieniona, więc być może to będzie tak, że to będzie jakimiś etapami jeszcze postępować”.

Jak podkreślił, dziś odbyć się ma spotkanie Rady Koalicji, które ostatecznie zatwierdzi skład nowego rządu. Dodał, że personalia przedstawi w odpowiednim czasie premier. Informacja ta ma zostać przekazana opinii publicznej w najbliższych dniach.

dam/TVN24,300polityka.pl