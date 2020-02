USA: Tradycjonalistyczny zakon rośnie w siłę. Będzie szkolić księży egzorcystów

Tradycjonalistyczna grupa egzorcystów ze Zgromadzenia Synów Matki Bożej Bolesnej, czyli tzw. doloryści, z Koloardo w USA dąży do zgromadzenia funduszy na budowę kaplicy i sali lekcyjnej. Amerykańscy doloryści „dokonują egzorcyzmów w starym rycie, który jest powszechnie uważany za potężniejszy i skuteczniejszy w przypadkach opętania demonicznego”.

Dolorystów przyjął natomiast w marcu 2017 roku abp Samuel Aquila, dzięki czemu bracia mogli przenieść się do Greeley w stanie Kolorado. Obecnie ta niewielka wspólnota rośnie w siłę i dąży do zbudowania kaplicy z pokojami dla braci zakonnych oraz salą wykładową, w której można by szkolić księży egzorcystów. Ojciec Chad Ripperger należy do duchownych dobrze znany wśród tradycjonalistycznych kręgów amerykańskich katolików dzięki swoim kazaniom i stronie internetowej „Sensus Traditionis”.