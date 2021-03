USA. Teksas znosi całkowicie obostrzenia ws. Covid 19. Ludzie palą maski

Jak informuje agencja Reutersa, stan Texas w USA od środy całkowicie zniósł obostrzenia dotyczące pandemii Covid-19. Zniesiony został obowiązek noszenia maseczek oraz obostrzenia dotyczące przedsiębiorców.

Wiele rozmówców wypowiada się negatywnie o tych działaniach władz Texasu i określa je jako „głupotę”.

W praktyce i tak rozległe obszary Teksasu rzadko narzucały maskę lub mandat w ciągu ostatniego roku. Kilku głównych sprzedawców detalicznych, sieci sklepów spożywczych i restauracji w Teksasie stwierdziło, że nadal będą wymagać noszenia masek w swoich sklepach, do czego na mocy rozkazu gubernatora Grega Abbotta łagodzące ograniczenia mają prawo – pisze Reuters.

Jak dalej informuje agencja, Teksas był jednym z pierwszych stanów, które ponownie otworzyły swoją gospodarkę po pierwszej fali przypadków pandemii w maju zeszłego roku. Jest jednocześnie drugim pod względem liczby ludności stanem w USA, który ogłosił spadek zakażeń COVID -19 wraz z wprowadzeniem szczepionek.

Jak podaje Centers for Disease Control od niedzieli 18% populacji USA otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. W Teksasie jest to obecnie 15%..

Biuro prokuratora generalnego Teksasu napisało na swoim koncie na Twitterze, że „patrzy na każdą dostępną drogę”, aby zmierzyć się z Austinem. Wytyczne Texas Education Agency dla szkół publicznych mówią o dalszym używaniu masek, podczas gdy domy opieki w stanie nie poluzują na razie ograniczeń.

Z kolei organizacja Dallas Jewish Conservatives planuje zorganizować w środę wieczorem przyjęcie dla około 200 osób. Będzie chwila ciszy dla zmarłych na pandemię, poczęstunek dla gości i ognisko, w które będzie można wrzucić maski.

„Chodzi o wolność, wolność i osobistą odpowiedzialność” - powiedział Benjie Gershon, założyciel grupy.

„Akt wrzucenia maski do ogniska ... w żaden sposób nie ma na celu umniejszenia ani osłabienia tragicznej liczby osób, które zachorowały na COVID” - dodaje.

Czy eksperyment i odważne decyzje władz Teksasu się opłacą i pokażą, że pandemia koronawirusa nie jest taka straszna? Oby. Wszyscy już chyba mają dosyć tych ciągłych ograniczeń.

mp/reutest.com/fronda.pl