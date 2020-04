USA: Tak źle jeszcze nie było. 2228 ofiar w ciągu doby

T 15.4.20 8:44

Bracia Jankesi - spójrzcie ile macie pomników Baala (obeliski). Ile macie Masonerii, ile satanizmu w nazwach produktów, w designie, ile razy pokazywaliście rogi dłońmi przy każdej nadarzającej się okazji, ile macie tatuaży, ile aborcji popełniliście, ile ludzi na niesprawiedliwych wojnach zamordowaliście w innych krajach najpierw zbrojąc terrorystów, a później wyswobadzając świat z terroryzmu (biznes zbrojeniowy się kręcił).



Robiliście wiele aby sprowadzić diabły na waszą ziemię, a diabły na ziemi robią to co i w zaświatach - tworzą piekło. To jedyne co mogą wytworzyć. Nie dziwcie się więc, że giniecie. Dokonaliście wyboru.



PS: To braci Moskali się tyczy tak samo - uprzedzam zarzuty o chodzenia w ruskiej onucy ;)