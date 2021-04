USA: Strzelanina w siedzibie FedEx! Wiele ofiar, napastnik popełnił samobójstwo

Dramatyczne doniesienia ze stanu Indianapolis w USA. Amerykańskie media informują o wielu ofiarach strzelaniny. Napastnik popełnił samobójstwo.

Do strzelaniny doszło w placówce firmy FedEx. Obecnie nie podano jeszcze oficjalnych danych na temat liczby ofiar oraz stopnia obrażeń.

Media podająjedynie, że zginęło „wiele osób”. Strzelanina miała miejsce około godziny 23 czasu lokalnego. Świadkowie zdarzenia mówią o użyciu broni automatycznej przez napastnika, który miał strzelać do ludzi na zewnątrz oraz wewnątrz magazynu firmy.

Według doniesień medialnych sam napastnik miał popełnić samobójstwo.

The authorities in Indianapolis reported a shooting at a FedEx warehouse. A spokesman for the Indiana State Police said that the warehouse was on the southwest side of the city, but could not provide further details. This is a developing story. https://t.co/CHwJI9jVCX