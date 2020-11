USA. Skandal w kolejnym hrabstwie. Głosy na Trumpa były zaliczane Bidenowi

W liczącym ok. 24 tysiące mieszkańców hrabstwie Antrim w Michigan, maszyny elektroniczne błędnie policzyły głosy oddane na Donalda Trumpa do puli Joe Bidena. Jest to już kolejne hrabstwo, po incydentach w stanie Georgia, gdzie taki proceder miał miejsce. W jednym tylko hrabstwie w Georgii przez błąd oprogramowania 6000 głosów oddanych na Donalda Trumpa trafiło do Joe Bidena.

W Michigan ponadto głosy oddane na republikańskiego kandydata na senatora Johna Jamesa trafiły do puli głosów na Demokratę Johna Jamesa.

Ponieważ hrabstwo Antrim jest mocno prawicowe, to któryś z urzędników zwrócił uwagę, że jest wysoce nieprawdopodobne, aby tak duża ilość głosów została oddana na Demokratów. Po ręcznym przeliczeniu okazało się, że zostały one niezgodnie ze stanem faktycznym przekazane Demokratom.

Jak podkreślają niektórzy eksperci, maszyny liczące tej samej firmy występują w wielu hrabstwach na terenie całych Stanów Zjednoczonych, tak więc problem może dotyczyć całego kraju.

mp/Heavy.com/Fox News/fronda.pl