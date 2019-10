USA: Siedmiolatkowi zmienią płeć. James zostanie Luną wbrew woli ojca...

Ten wyrok to kolejny dowód na to, że ideologia gender zwycięża na Zachodzie. Jeffrey Younger przegrał przed sądem w Dallas w Teksasie próbując chronić swojego siedmioletniego syna przed zmianą płci.

Co więcej, mężczyzna ma zakaz zabierania Jamesa… do otoczenia ludzi, którzy uważają go za chłopca. Matka dziecka ma prawo do wyłącznej opieki nad Jamesem oraz jego bratem bliźniakiem.