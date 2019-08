USA: Sąd zmusza siostry zakonne do... finansowania aborcji!

Jak tak, niech państwo odda podatki.

nie ma 'publicznych pieniędzy'.

To są pieniądze ludzi, które im pod oszukanymi powodami odebrano, aby w pierwszym rzędzie dotowac morderców, zbrodniarzy i wszystko co odrażające, brudne i złe.

Na to co dobre, piękne i ważne zostaja tylko okruszki, albo i to nie zostaje.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha