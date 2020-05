USA rezygnuje z rosyjskich respiratorów. Mogą wywoływać pożary

13.5.20 18:55

Skóra stanowi pierwszą linię obrony przed najeźdźcami. Na wypadek

zadrapania zawiera ona wiele zwalczających choroby białych krwinek.

Wdychasz drobnoustroje chorobotwórcze, ale śluz w nosie i gardle również

stanowi obronną barierę. Śluz w gardle pochłania niepożądane cząstki,

a następnie są one przełykane i trafiają do żołądka, gdzie kwas żołądkowy

szybko je zabija.

W rzadkich przypadkach, gdy uparte bakterie albo wirusy prześlizgną się do płuc po wydzielinie w gardle, czeka tam na nie specjalna część

układu odpornościowego. Środowisko pęcherzyków płucnych (małych jamek na powietrze, z których składają się płuca) jest bardzo delikatne i zostałoby zaburzone, gdyby układ odpornościowy działał w nim stale na

pełnych obrotach. Dlatego specjalnie przystosowany układ odpornościowy

płuc pozostaje w stanie gotowości i uruchamia pełny atak tylko wtedy, gdy

pojawiają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Jeśli zarazki miną śluz w gardle i dostaną się do żołądka, zajmie się nimi

sok żołądkowy. Jest on wystarczająco silny, by zabić większość bakterii,

które mogą się tam dostać. Niesamowite jest to, że sok żołądkowy nie niszczy cząstek niezbędnych nam do odżywiania, jak cukier i tłuszcz, a nawet

pomaga trawić białko. W niektórych rzadkich przypadkach potencjalnie

szkodliwym bakteriom i wirusom udaje się trafić z żołądka do jelit – zdarza

się, że ukrywają się w żywności. Jeśli tak się zdarzy, dobre bakterie egzystujące w jelitach zwykle te złe bakterie i wirusy usuwają.

Jeśli jakiś szkodliwy mikroorganizm ucieknie przed śluzem w gardle,

kwasem w żołądku i przyjaznymi bakteriami w jelitach, a potem dotrze

do krwiobiegu, wówczas uaktywnia się kolejna linia obrony. Bohaterowie,

którzy działają w części układu odpornościowego znajdującej się we krwi,

to białe krwinki – wspomniałem o nich już wcześniej. Różne rodzaje białych krwinek znajdują się w niemal wszystkich tkankach twojego ciała:

w jednej kropli krwi jest ich około pół miliona. Liczba ta zwiększa się

w przypadku infekcji.

Duże białe krwinki zwane makrofagami dosłownie pożerają najeźdźców (a niektórych doprowadzają do śmierci głodowej), a następnie trawią. Jeśli jakieś drobnoustroje chorobotwórcze umkną makrofagom, inny

rodzaj białych krwinek znajduje i zabija zakażone komórki. Ci wyszkoleni zabójcy specjalizują się w wyszukiwaniu i niszczeniu wszelkich zainfekowanych komórek. Typ białych krwinek, które podejmują takie niszczycielskie misje, to komórki NK, czyli naturalni zabójcy. Gdy pierwszy

raz usłyszałem nazwę „naturalny zabójca”, myślałem, że to takie potoczne

określenie pomagające wyjaśnić działanie tych komórek osobom uczącym

się o układzie odpornościowym. Nie jest tak. Naturalny zabójca to nazwa

medyczna. Ponadto twój układ odpornościowy ma nawet pamięć, by kolejny atak najeźdźców móc odeprzeć szybciej. Dlatego właśnie ludzie przechodzą niektóre choroby, na przykład ospę, tylko raz.