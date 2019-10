USA kontra Chiny. Co zrobią Niemcy?

"Długo żywiona nadzieja, że Chiny z czasem się otworzą i upodobnią do Zachodu, okazała się mrzonką. Widać to w Hongkongu. Pod rządami Xi Jinpinga Państwo Środka staje się coraz bardziej dyktatorskie" - napisał Marschall.

"Mamy do czynienia z konkurencją systemów. Który system jest lepszy: zachodni czy chiński? Europa powinna przyjąć to wyzwanie i z pewnością siebie, ale bez poczucia wyższości, stawić mu czoło. Z ufnością, że społeczeństwo otwarte jest silniejsze, ale tylko wówczas, gdy mobilizuje się do działania" - wskazał dalej.