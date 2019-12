USA. Kongresmeni chcą kar dla producentów pornografii

Janek 11.12.19 13:27

Pornografia to przemysł służący zniewoleniu dzieci i przysposobieniu do pedofilii, do akceptacji wynaturzeń LGBT. Seksualizacja dzieci przez pornografię to rozkład rodziny, państw narodowych, kształtowanie młodych ludzi niezdolnych do podejmowania pracy organicznej. Ten lud wędrowny, co za tym stoi, wyciszy sprawę pornografii w gąszczu niemożliwości.