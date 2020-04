USA: Co dwie minuty koronawirus zabija kolejną osobę

T 1.4.20 9:53

Pandemia to znaczne zmniejszenie śmierci! Odliczcie aborcję i In-vitro a zobaczycie, że ginie o wiele mniej ludzi teraz! Tak samo było przed II wojną i w czasie II wojny!



Jeśli ludzkość po pandemii wróci do dawnych mordów na nienarodzonych to wybuchną wulkany, które już są mocno spóźnione. Wulkanolodzy ostrzegają od lat przed globalną katastrofą.



Jeśli się nie nawrócicie - wszyscy zginiecie!