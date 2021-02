USA-Chiny. Joe Biden: Będzie skrajnie ostra rywalizacja

„Mówią mi, że prawdopodobnie spędziłem więcej czasu z Xi Jinpingiem niż jakikolwiek inny światowy przywódca, bo spędziłem z nim na spotkaniach 24-25 godzin, kiedy byłem wiceprezydentem. Całkiem dobrze go znam” – mówił amerykański prezydent Joe Biden.

W rozmowie z telewizją CBS News z ust amerykańskiego przywódcy padły też niezwykle mocne słowa. Podkreślił, że choć Xi jest „bardzo inteligentny i bardzo twardy”, nie ma w sobie nic z demokraty i zawsze mówił mu:

„[…] że nie musi być między nami konfliktu, ale będzie skrajnie ostra rywalizacja. I nie będę robił tego w sposób, który on zna”.

Prezydent USA podkreślił, że nie zrobi też tego w taki sposób jak Trump i jego administracja skupiać się będzie na międzynarodowych zasadach.

Pres. Biden tells @NorahODonnell that when dealing with Chinese Pres. Xi Jinping, he’s “not going to do it the way Pres. Trump did.”



“We're going to focus on international rules of the road,” Pres. Biden says of the “extreme competition” with China. pic.twitter.com/0eocklWNkl