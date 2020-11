USA. 6000 głosów Trumpa przeszło do Bidena tylko w jednym hrabstwie. Błąd oprogramowania [Wideo]

Urzędujący prezydent USA Donald Trump, ubiegający się o reelekcję oraz jego sztab wyborczy i prawnicy zwracają uwagą na ogromną skalę nieprawidłowości i oszustw wyborczych. Oto tylko w jednym hrabstwie w stanie Georgia 6 000 głosów oddanych na Donalda Trumpa przez błąd w oprogramowaniu przeszło na Joe Bidena.

- Hrabstwo Fulton odkryło problem związany z raportowaniem wyników pracy z piątku. Urzędnicy są obecnie w State Farm Arena, aby przeskanować ponownie glosy. Wraz z nimi jest monitoring i osoby nadzorujące prace. Wysłano także grupę urzędników z Departamentu Stanu, by przyglądała się całemu procesowi zabezpieczenia głosów i ich ochrony – napisał na Twitterze wysoki rangą urzędnik stanu stanu Georgia w USA, Brad Raffensperger.

Podobne maszyny liczące oraz oprogrmowanie jest wykorzystywane w wielu hrabstwach w Georgii. Jak podkreślił sekretarz stanu Georgia, podobne przypadki moły mieć miejsce na terenie wszystkich stanów USA oraz może mieć to skutek na całkowity wynik wyborów prezydenckich.

