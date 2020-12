Urodziny Radia Maryja. Bp Śmigiel: Dziękujemy za ten bezcenny dar!

Dziś swoje 29. urodziny obchodzi Radio Maryja. Z tej okazji odprawiona została uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Słowa do zebranych skierował ordynariusz diecezji toruńskiej bp Wiesław Śmigiel.

„ Już 29 lat słyszymy: <<Tu Radio Maryja – Katolicki Głos w Twoim domu>>. To wyrazisty głos, który w imię wolności zmusza do dokonania wyboru. Można go przyjąć lub odrzucić, ale trudno pozostać obojętnym”.

- mówił hierarcha, po czym dodał:

„Jednak jeśli skorzystamy z oferty Radia Maryja, to możemy umocnić wiarę, znaleźć nadzieję w zalęknionym świecie i przekonać się, jak wiele dobra dokonuje się w imię miłości we wspólnocie Kościoła”.

Wskazał na szczególne znaczenie Radia właśnie teraz, w okresie pandemii. Radio Maryja – mówił biskup – docierało do wszystkich potrzebujących tak modlitwy, jak i formacji intelektualnej, moralnej czy społecznej.

„Dziękujemy za przekazywanie nauczania Kościoła, papieża Franciszka oraz nieustanne przypominanie osoby i dorobku św. Jana Pawła II”

- dodawał biskup i podkreślał:

„Za ten bezcenny dar Katolickiego Głosu w naszych domach dzisiaj dziękujemy”.

dam/radiomaryja.pl,Fronda.pl