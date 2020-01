Uroczystości wyzwolenia Auschwitz w Izraelu organizuje Mosze Kantor - rosyjski oligarcha

- Szefowie państw z Europy, Ameryki Północnej i Australii spotykają się w Yad Vashem, Światowym Centrum Pamięci o Holokauście, podczas V Światowego Forum Holokaustu, które odbędzie się 23 stycznia 2020 r. organizowane przez Fundację World Holocaust Forum, kierowaną przez dr Mosze Kantora, we współpracy z Yad Vashem, pod patronatem Prezydenta Izraela, Pana Reuvena „Ruvi” Rivlina - czytamy na stronie instytutu Yad Vashem. Kim jest szef World Holocaust Forum Mosze Kantor?

Kantor jest szefem Europejskiego Kongresu Żydów, członkiem Światowego Kongresu Żydów i szefem fundacji World Holocaust Forum

- Natomiast jeśli okaże się, że jest to zwykła ustawka organizowana przez bliskiego Putinowi rosyjskiego oligarchę z korzeniami żydowskimi, czyli Mosze Kantora, to absolutnie nie. Wówczas prezydent Andrzej Duda, moim zdaniem, powinien się odnieść do ewentualnych kłamstw Putina cztery dni później podczas uroczystości w obozie Auschwitz, które z całą pewnością będą pod względem prestiżowym znacznie ważniejsze