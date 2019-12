Ups ,,ruskie trolle'': Płonie ,,Admirał Kuzniecow''

Ambroży 12.12.19 12:47

Kogo nazywacie ruskimi trollami? Czy jeżeli ktoś nie kocha w przeciwieństwie do was Ukrainy, uważa, że PiS prowadzi politykę na kolanach wobec Ukrainy, że pozwala Ukrainie na złe traktowanie narodu polskiego zarówno w polityce obecnej jak i historycznej, że dajemy Ukrainie bezwarunkowe wsparcie nic nie otrzymując w zamian, to znaczy, że od razu jest się ruskim trollem? Pomimo tego, że nigdy nie było się w Rosji, pomimo tego, że nie zna się ani jednego Rosjanina, pomimo tego, że uważa się, iż Rosja nie jest przyjacielem Polski, choć nie tylko Rosja, pomimo tego, że uważa się, że Polska powinna podobnie jak państwa zachodnie, ale też przyjaciel Kaczyńskiego premier Orban robić z Rosją interesy gospodarcze. Popadacie w schizofrenię takimi manipulacjami. Dla was każdy kto nie kocha Ukrainy jest ruskim trollem, to szaleństwo.