Upadłość konsumencka - co to jest i kogo może dotyczyć?

Upadłość konsumencka pozwala na oddłużenie części powstałego zadłużenia, którego konsument nie jest w stanie samodzielnie spłacić. Ta procedura sądowa ma za zadanie udzielenie pomocy osobom, które przestały radzić sobie z regulowaniem własnych zobowiązań. 24 marca 2020 roku w życie weszła nowelizacja prawa upadłościowego. Czego dotyczą nowe przepisy?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym. Pojęcie to dotyczy przede wszystkim osób fizycznych. Upadłość, zgodnie z polskim prawem, została udostępniona osobom, które nie są w stanie uregulować własnych zobowiązań przez okres co najmniej trzech miesięcy. Postępowanie upadłościowe polega zazwyczaj na zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z majątku zadłużonego, co prowadzi do umorzenia części lub całości długów.

Na podstawie nowelizacji prawa z roku 2020, sądy nie mogą oddalać wniosków o upadłość osób, które dopuszczając się rażącego niedbalstwa, stały się niewypłacalne. Na podstawie tych zmian nawet osoby, które nieroztropnie korzystały z pożyczek i kredytów, mogą złożyć taki wniosek i nie zostanie on odrzucony.

Upadłość konsumencka - nowelizacja prawa

Ostatnia nowelizacja wprowadziła szereg zmian, które dotyczą szczególnie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na podstawie zmian w prawie, mogą one również ogłosić upadłość konsumencką, co wcześniej było niezgodne z prawem.

Przede wszystkim przyjęto regulacje na podstawie której osoba, która chce ogłosić niewypłacalność, nie musi podawać dokładnych powodów dlaczego doszło do zaistniałej sytuacji. Ponadto istnieje możliwość zawarcia ugody z wierzycielem. Dzięki temu została zminimalizowana liczba wniosków o upadłość. Całkowite umorzenie długu następuje, gdy sąd orzeknie o całkowitym braku majątku zadłużonego.

Dodatkowo od 1 lipca 2021 roku całe postępowanie upadłościowe będzie prowadzone przy wsparciu systemu teleinformatycznego, a więc wniosek o upadłość można złożyć online. Koszt wniosku wynosi 30 złotych, natomiast jeżeli wnioskodawca będzie korzystał ze wsparcia pełnomocnika, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 17 zł (opłata skarbowa od pełnomocnictwa).

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej — konsekwencje

Całkowite umorzenie długu jest możliwe tylko wówczas, gdy konsument nie posiada żadnego majątku. W przeciwnym razie sąd zadecyduje o upłynnieniu składników majątkowych takich jak samochód, sprzęt domowy bądź działka.

Wiele osób znajdujących się w trudniej sytuacji rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednakże niewiele osób ostatecznie decyduje się na ten krok. Istotną korzyścią postępowania upadłościowego jest wstrzymanie procesu windykacji. Konsumenci, którzy posiadają własność, mogą uregulować swoje zobowiązania, jednak muszą liczyć się ze sprzedażą składników majątku.

W razie wątpliwości co do czynności prawnych, rekomendowane jest skonsultowanie się z prawnikiem, który pomoże podjąć właściwą decyzję. Warto wybrać prawnika specjalizującego się w prawie upadłościowym.