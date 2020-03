UOKiK chce ustalenia maksymalnych cen

ktoś tam 23.3.20 19:04

To ciekaw jestem gdybyś był premierem co byś zrobił gdyby połowa przedsiębiorstw albo więcej nagle walnęła bo zerwały się więzi z dostawcami z zagranicy? Nie ma też kto odbierać towarów, które były eksportowane.

Włosi np. wyłączyli cały przemysł prócz tego, który ma służyć do przeżycia. I teraz ci, którzy produkują żywność korzystając z sytuacji podnoszą ceny o 1000 %. Nie wydasz ostatniego grosza by dziecku kupić bułkę? A co jutro kupisz jak już wydałeś ten ostatni grosz dzisiaj? Ale ceny nie mają być regulowane... to może żonę poślesz na ulicę by dorobiła, no chyba, że oddasz się Rabiejowi. Za bułkę.



No więc powiedz mi co zrobisz w takiej sytuacji jako premier? Będziesz skupował po cenach, które podyktują producenci i rozdasz to potrzebującym? Jak długo dasz radę? Czy może puścisz to na żywioł i tylko użyjesz wojska by tłum Cię nie zlinczował? Restauratorzy i hotelarze mają już problem. I to nie z własnej winy.