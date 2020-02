Unijny budżet. Szef RE proponuje 19 mld zł więcej dla Polski

Jak czytamy dalej, szef RE Charles Michel w swoim projekcie kompromisu, który ma zostać jutro przedstawiony w trakcie posiedzenia Rady, przesunięcie ok. 6 mld euro w ramach polityki spójności z krajów bardziej zamożnych do mniej.

Polsce ma z tej zmiany metody rozdziału przypaść ok. 800 mln euro. Ponadto, do naszego kraju trafić ma też dodatkowy miliard euro:

„[…] przez aktualizację danych, w oparciu o które przygotowuje się wyliczenia składek poszczególnych państw oraz to, ile trafi do nich środków. Związane są one z Dochodem Narodowym Brutto (DNB) poszczególnych krajów członkowskich”