Umowa o współpracy wojskowej między Polską i USA podpisana!

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa o współpracy wojskowej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Umowę podpisali szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo oraz szef MON Mariusz Błaszczak w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos przed podpisaniem tej umowy. Prezydent powiedział:

- Z wielką radością witam pana sekretarza stanu Pompeo w naszym kraju, w Polsce. Ta wizyta ma wielkie znaczenie z dwóch powodów – praktycznego i symbolicznego. Pan sekretarz jest obecny w naszym kraju w setną rocznicą zwycięstwa nad bolszewickim najazdem, w Święto Wojska Polskiego. W tamtych dniach, w lecie 1920 roku, w ramach polskiej armii służyli także amerykańscy piloci.

To pozwala nam przejść do elementu praktycznego – do porozumienia o współpracy obronnej, które przenosi nas w kolejny, jeszcze bardziej wzmocniony etap współpracy.

Ogromnie cieszą mnie obie te okoliczności. Stanowią one dopełnienie dwóch elementów deklaracji podpisanej przeze mnie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Dotyczyły one właśnie współpracy obronnej, a dzisiejsze porozumienie oznacza ich realizację w praktyce. W jego wyniku nie tylko będzie w Polsce więcej żołnierzy USA, więcej infrastruktury, ale także wzmocniona będzie gwarancja, że nasi żołnierze będą stali razem, ramię w ramię i bronili.

Oznacza ono wymierne wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa i wierze, że przełoży się to na inne aspekty polsko-amerykańskiej współpracy.

Myślę o współpracy gospodarczej, która przynosi wymierne korzyści obu naszym krajom i narodom. Więcej bezpieczeństwa oznacza więcej możliwości inwestowania. Cieszę się, bo w ciągu ostatnich pięciu lat współpraca Polski i USA bardzo się rozwinęła. Te ostatnie lata to nie tylko symbole. To wzmocnienie naszej współpracy chociażby w zakresie energetyki, to ogromne inwestycje już zrealizowane i zapowiadane przez amerykańskie firmy w Polsce.

Co niezwykle istotne, z tej współpracy korzystamy nie tylko my, ale niesiemy także bezpieczeństwo naszej części Europy.

W tym ujęciu militarnym z pewnością oznacza to już dziś więcej bezpieczeństwa dla krajów bałtyckich, dla naszych sąsiadów. Ale także w ujęciu energetycznym będzie to oznaczało więcej bezpieczeństwa także dla Ukrainy.

Wyrażając wielką radość z podpisanego porozumienia, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego wynegocjowania. Proszę także o przekazanie moich podziękowań prezydentowi Trumpowi. Moje podziękowania i serdeczne pozdrowienia. Boże błogosław Polskę, Boże błogosław USA





W ramach umowa o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA)ma nastąpić rozlokowanie w Polsce następnych jednostek wojsk USA. Ich liczebność, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami prezydentów Polski i USA, wzrośnie do ok. 5,5 tys. Umowa dotyczy też przeniesienia do Polski dowodzenia V korpusu USA. który ma liczyć ok. 200 żołnierzy.



