UMK zawiesza prof. Nalaskowskiego za tekst o LGBT!

Alojzy Cedzidło 11.9.19 9:49

A o uwielbianym przez Was prof Hartmanie to ,,Gościu" słyszał/ . Jedna miara " mocium panie" A tak poza sprawą . Mam wątpliwość jako nie uczony O kim to ,,Gościu " pisze ? Ci z pod ,, budki z piwem" , to którzy to ? Prof Nalaskowskiego chyba tam nie ma ..