Umarł niezłomny rycerz dobrej sprawy - gen. Bieńkowicz

W wieku 96 lat odszedł dzisiaj na Wieczną Wartę żołnierz Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militari, skazany przez komunistyczne władze na karę śmierci, mianowany w ubiegłym roku przez prezydenta Andrzeja Dudę do stopnia generała brygady Tadeusz Bieńkowicz-„Rączy” - poinformował szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

We wrześniu 1939 roku był ochotnikiem we frontowym batalionie harcerzy w Lidzie. Od 1943 r. służył w Armii Krajowej na terenie Okręgu Nowogródzkiego pełniąc m.in. funkcję dowódcy plutonu w 2. batalionie 77. Pułku Piechoty AK. Był dowódcą grupy szturmowej, która rozbiła niemieckie więzienie w Lidzie w styczniu 1944 r. i odbiła przetrzymywanych tam kolegów, za co uhonorowano go srebrnym krzyżem Virtuti Militari.