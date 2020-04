Ułatwienia wizowe UE-Białoruś. Łukaszenka podpisał dokument

9 kwietnia prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka podpisał umowę o ułatwieniach wizowych z UE, poinformowano na Narodowym Portalu Prawnym RB.



Wcześniej podczas otwarcia sesji wiosennej porozumienie podpisała Izba Reprezentantów RB.



Oznacza to, że ze strony białoruskiej dopełniono wszelkich formalności i dokument został ratyfikowany. Aby zapisy w nim zawarte mogły wejść w życie, muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski.



Po ratyfikacji przez Radę UE wiza „Schengen” dla Białorusinów będzie kosztować 35 euro (teraz 80).



Korzyści będą też mieli obywatele UE, dla których wydłużony zostanie okres przebywania na Białorusi w ciągu roku z 90 do 180 dni.



Umowa wejdzie w życie po wymianie not potwierdzających ratyfikację przez obie strony, zacznie obowiązywać prawdopodobnie w czerwcu.