Ukraińskie media: ,,Przyjaciele Putina'' w polskim Sejmie

Niektóre z ukraińskich mediów w Polsce oraz na Ukrainie nie są zadowolone z wyników wyborów parlamentarnych. Piszą, że do Sejmu nie dostał się nikt z kandydatów, którzy deklarowali ukraińską narodowość, za to znaleźli się w nim „przyjaciele Putina”, a więc politycy krytyczny wobec Ukrainy. Problem w tym, że wśród tych osób wskazano między innymi… Mariusza Błaszczaka.

To co szokuje, to zdanie głównego redaktora portalu dla Ukraińców w Polsce PROstir.pl Igora Isajewa. Jego zdaniem mandaty poselskie zdobyli między innymi „nacjonaliści” startujący z listy PiS. Tu wskazał między innymi na… Mariusza Błaszczaka. Powód? Brak zgody na przyjazd do Polski ukraińskiego zespołu Ot Vinta, który sławi Stepana Banderę.