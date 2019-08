Ukraina wydala rosyjskiego dyplomatę! Był szpiegiem

Gnostyk 13.8.19 22:28

Przydałoby się kilku szpiegów rosyjskich w Polsce złapać żeby wymienić ich na przykład na polskiego szpiega Mariana Radzajewskiego, który został złapany przez Rosjan. Niestety polski kontrwywiad do najlepszych nie należy i trudno będzie to zorganizować. Jak Amerykanie nie pomogą, to Radzajewskiego w łagrze czeka ciężki los.