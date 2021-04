Brońmy Ukrainy przed Rosją. Następną ofiarą może być Polska

Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Aleksiej Daniłow powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył spotkanie z dowódcami wojskowymi i szefami wywiadu.

- 1 kwietnia prezydent miał długą naradę, w której uczestniczyło ośmiu generałów, wszyscy nasi wojskowi, którzy są w to zaangażowani, wszystkie nasze służby wywiadowcze, a spotkanie zakończyło się na po dziesiątej wieczorem - powiedział Daniłow.

Dodał, że Zełenski jest codziennie na bieżąco informowany o sytuacji w obwodach donieckim i ługańskim, sytuacji na granicy z Białorusią, Rosją oraz na Krymie.

Ujawnił również, że na Ukrainie powstał specjalny system obrony, który funkcjonuje w każdym obwodzie. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów na temat tego systemu.

Tymczasem MSZ Francji i Niemiec wydały wspólne oświadczenie, w którym wyraziły zaniepokojenie w związku z łamaniem zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy.

- Z wielką uwagą śledzimy sytuację, w szczególności ruchy sił rosyjskich (…) Potwierdzamy nasze poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych na arenie międzynarodowej. Jako mediatorzy w formacie normandzkim, Francja i Niemcy nie szczędzą wysiłków na rzecz pełnej realizacji porozumień mińskich, a negocjacje w tym celu są kontynuowane (…) Z zadowoleniem witamy odnowienie mandatu Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie i wzywamy do zniesienia ograniczeń dotyczących swobody przemieszczania się jej pracowników, aby mogli oni wypełniać swoje zadania zgodnie z mandatem Misji - czytamy w oświadczeniu.

Ponadto Merkel, Macron i Putin rozmawiali zdalnie z Putinem na temat m. in. sytuacji na Ukrainie. Merkel i Macron wezwali Putina do przyspieszenia rokowań w sprawie realizacji porozumienia z Mińska z 2015 roku. Rozmawiali także o sprawie Aleksieja Nawalnego, wzywając Putina do przestrzegania praw człowieka.

jkg/kresy24