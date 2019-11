Ukraina chwali się super rakietą. Drżyj rosyjska flotyllo!

Tadeusz 4.11.19 11:22

A u nas za Macierewicza postawili ławki patriotyczne i pomalowali hełmy z lat 60tych ubiegłego wieku. Prawicowce tak się darli o naszych genialnych inżynierach i przemyśle zbrojeniowym. A co wyprodukowaliśmy? jedno wielkie NIC, takie Fugazi dla naiwniaczków co myślą, że same poglądy socjalno-prawicowe wystarczą a reszta sam się zrobi. Ukraińcy rozjechaliby nas. Mają tam wojnę a produkują takie rakiety a my co? NIC