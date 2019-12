Ujawniono ,,Listę Ładosia''. Tak Polacy ratowali Żydów przed śmiercią

Działający w grupie dyplomaci nielegalnie kupowali, sporządzali oraz dostarczali zagrożonym Zagładą osobom fałszywe paszporty. Trwało to co najmniej od początku 1941 roku aż do końca 1943. Poza paszportami był to także poświadczenia obywatelstwa Paragwaju, Hondurasu, Haiti oraz Peru. Chroniły one ich właścicieli przed wywózką do obozów śmierci.