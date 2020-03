Ujawniono 31. ,,mapę drogową'' integracji Rosji z Białorusią

Putin jak Breżniew dożywotni tyran. 18.3.20 15:26

Białoruś nie ma "bogactw" których Putin potrzebuje, więc co?



Potrzebuje bezpośredni dostęp do tego "okręgu kaliningradzkiego" tym samym izolacje Krajów Bałtyckich oraz szerokie wrota do Polski mówiąc geograficznie.

Pieniądze nie mają dla Kremla żadnego znaczenia.

Aneksja jest faktem dokonanym.



Zresztą, "Białoruś" wymyslił Stalin.