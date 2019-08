Ujawnili nielegalny transport śmieci z Niemiec!

Tym razem policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą katowickiej komendy wojewódzkiej ustalili, że do jednego z zakładów na Śląsku zmierza transport odpadów komunalnych wwieziony z Niemiec. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transgranicznego przemieszczania odpadów, zabronione jest przywożenie do Polski zza granicy odpadów komunalnych. Proceder ten zagrożony jest karą do 5 lat więzienia.