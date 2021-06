UEFA: zabraniamy symboli politycznych, chyba że chodzi o symbole LGBT

UEFA nie ukaże kapitana reprezentacji Niemiec bramkarza Manuela Neuera za noszenie tęczowej opaski kapitańskiej w trakcie meczów Euro 2020. Federacja wcześniej wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Neuer wystąpił z tęczową opaską kapitańską w przegranym przez Niemcy meczu z Francją (0:1) i wygranym meczu z Portugalią (4:2). Kolory opaski w oczywisty sposób nawiązują do społeczności LGBT.

UEFA wszczęła w tej sprawie śledztwo przeciwko Niemieckiej Federacji Piłkarskiej, co potwierdził jej szef Jens Grittner.

- To prawda, że opaska kapitana zespołu jest sprawdzana - potwierdził Grittner. - My także rozmawiamy na ten temat z UEFA. Przepisy mówią wyraźnie, że trzeba nosić opaskę dostarczoną przez UEFA - dodał.

Jeszcze tego samego dnia okazało się, że kary dla Neuera nie będzie.

"(...) symbol został użyty w słusznej sprawie i jest dowodem różnorodności drużyny" - czytamy w liście, który UEFA skierowała do NFB.

Die UEFA hat die Überprüfung der von @Manuel_Neuer getragenen Kapitänsbinde am Sonntagabend per Mitteilung an den DFB eingestellt.

In dem Schreiben wird die Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für „good cause“ bewertet. #EURO2020 #GER pic.twitter.com/5DfgAHI2nU