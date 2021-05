UE wstrzymuje 3 mld euro pomocy dla Białorusi. Będą też kolejne sankcje

Po wczorajszym bezprecedensowym porwaniu i zmuszeniu do lądowania samolotu Ryanair lecącego z Aten do Wilna, Unia Europejska dzisiaj będzie rozważać całkowite wstrzymanie lotów nad i do Białorusi. Podjęto już także wstępne sankcje polegające na wstrzymaniu pomocy finansowej.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli podczas swojego przemówienia podkreślił dzisiaj, że Unia nie może być postrzegana jako papierowy tygrys i konieczne są zdecydowane działania wszystkich członków wspólnoty.

W sprawie głos zabrała także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która poinformowała o natychmiastowym wstrzymaniu 3 mld euro, które miały być przeznaczone jako pomoc dla Białorusi.

Unia rozważa także kolejne sankcje dotyczące osób z otoczenia Łukaszenki.

- UE rozszerzy czarną listę ludzi Łukaszenki z zakazem wjazdu i zamrożonym majątkiem w Unii. Ale to dużo za mało, więc na stole w Brukseli leżą też propozycje sankcji wymierzonych w ruch lotniczy i przewozy towarowe – czytamy na portalu dw.com.

mp/pap/dw.com