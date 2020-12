UE przedłuża sankcje wobec Rosji. Obejmą kluczowe sektory

- Mimo pojawiających się coraz częściej głosów, zwłaszcza w środowiskach biznesu w krajach członkowskich UE, aby sankcje z Rosją zawiesić, ograniczyć lub znieść, Rosjanie cały czas dają powody, by sankcje nadal przedłużać – powiedział szef delegacji Parlamentu Europejskiego ds. współpracy UE-Rosja, europoseł Ryszard Czarneckiego z PiS.

Sankcje obejmą sektory finansowy, energetyczny i obronny oraz produktów podwójnego zastosowania.

Ponadto sankcje dotyczą zakazu eksportu i importu broni, eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w Rosji, a także ograniczenie dostępu Rosji do strategicznie wrażliwych technologii i usług, które mogą być przydatne do produkcji i wydobycia ropy naftowej.

mp/pap/niezalezna.pl