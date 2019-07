Uczestniczka tęczowego marszu o karcie LGBT+: Jestem doktorem biologii na UW. Pan się nie masturbuje? Ja się dalej masturbuję

Polak Ateista Dumny Gej 28.7.19 11:12

Dzieci nie należy uczyć masturbacji ani do niej nakłaniać. Zresztą wbrew kłamstwom prawactwa nie ma tego w programie edukacji seksualnej. Natomiast to co jest w programie i co należy robić to uświadamianie młodych ludzi, że masturbacja to nic złego, dotyczy wszystkich/większości i zwłaszcza u młodych ludzi jest naturalnym elementem procesu dojrzewania, poznawania własnego ciała. Badania pokazują, że jest wręcz niezbędna do prawidłowego rozwoju psychoseksualnego. Edukacja ma służyć również uświadamianiu młodych ludzi przed prawacką propagandą próbując wmówić kłamstwo o masturbacji jako "grzechu" złu, szkodliwości.