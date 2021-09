Uczeń z Głogowa kopnął i uderzył w twarz nauczycielkę

mniam 7.9.21 14:45

Powtórzę to co wcześniej: albo był "zaszczepiony". Szczepionki powodują różne NOP-y w tym choroby neurodegeneracyjne. Są doniesienia o gwałtownych, skrajnych zmianach nastroju u "zaszczepionych", zmienionej ocenie rzeczywistości. A wielu jest takich po strzale. Ciekawe co zrobią funkcyjni naganiacze "szczepionkowi", zwłaszcza ci pomniejsi, co tak posłusznie merdali ogonkami sami się oczywiście nie "szczepiąc", kiedy trafią na takiego co mu "szczepionka" przemeblowała CUP (centralny układ nerwowy albo bardziej współcześnie, główny procesor)? Jak to się mówi, będą ofiarami własnego sukcesu. "Zaszczepiłeś" się drogi Czarku czy tylko placebo, razem z "Kilerem"? A miało być tak pięknie...