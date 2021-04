U części chorych skutki covid-19 utrzymują się przez wiele miesięcy

- Co dziesiąta osoba łagodnie przechodząca COVID-19 jeszcze po ośmiu miesiącach po zakażeniu odczuwa co najmniej jeden objaw (umiarkowany do ciężkiego), który negatywnie wpływa na jej pracę, jakość życia lub kontakty towarzyskie - wskazują wyniki badania opublikowanego w amerykańskim czasopismie "Journal of the American Medical Association".

Najczęściej utrzymujące się długotrwałe objawy to stałe zmęczenie, problemy z oddychaniem i utrata węchu.

Autorzy badania to uczeni ze szwedzkiego Karolinska Institutet.

W pierwszej części badania uczestnikom badania pobierano w odpowiednich cyklach krew, a następnie poproszono o wypełnienie specjalnego kwestionariusza na temat zdrowia.

W drugiej części badania oceniono wpływ długoterminowych skutków zachorowania na pracę oraz życie społeczne i prywatne uczestników badania, którzy łagodnie przeszli covid-19 minimum osiem miesięcy wcześniej.

1/4 badanych doświadczyło umiarkowanych lub ciężkich objawów utrzymujących się co najmniej 2 miesięce po przebytym zakażeniu, u 11 proc. badanych taki objaw utrzymywał się nawet po 8 miesiącach.

Objawy te wpłynęły negatywnie na życie zawodowe i osobiste badanych.

Pomimo faktu, że uczestnicy badania mieli łagodną formę COVID-19, stosunkowo duża część z nich zgłaszała długotrwałe skutki choroby, mające wyraźny wpływ na jakość życia – poinformował jeden z autorów publikacji dr Sebastian Havervall.

jkg/pap