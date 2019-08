Tysiące dzieci jest zmuszanych do walki

„Ta debata musi przyczynić się do rozbudzenia sumienia społeczności międzynarodowej, aby zwiększyć wysiłki w celu uwolnienia dzieci-żołnierzy, które walczą w licznych konfliktach zbrojnych i udzielić im niezbędnego wsparcia” – powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, podczas otwartej debaty poświęconej temu tematowi, jaka odbyła się wczoraj, 2.08., w Nowym Jorku.

Abp Auza wskazał, że większość małoletnich żołnierzy werbowana jest pod przymusem. Dzieci porywane są z własnych domów, szkół i ulic. Czasami zgłaszają się jako ochotnicy. Wojny w krajach biednych doprowadzają bowiem do katastrofy gospodarczej i społecznej, przez co małoletni cierpią głód i pozbawieni są opieki dorosłych. Wstąpienie w szeregi ugrupowań militarnych często daje im jedyną możliwość przeżycia; wśród uzbrojonych ludzi czują się bezpieczniej, mają zapewniony posiłek i ubranie. „Istnieje więc potrzeba zbadania podstawowych przyczyn tej sytuacji, w szczególności, jak często występują niekorzystne warunki społeczno-gospodarcze i brak perspektyw, który potrafi uczynić z konfliktu zbrojnego alternatywę dla młodego człowieka” – mówił watykański hierarcha.

Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ zwrócił uwagę, że dzieci, które powinny mieć swobodę w nauce i zabawie, zdobywać wiedzę, zamiast tego stają się ofiarami poważnych przestępstw, które nie tylko pozbawiają je radości dzieciństwa, ale także powodują ryzyko nieodwracalnych szkód fizycznych i emocjonalnych, psychologicznych i społecznych.

Arcybiskup znaznaczył także, że podczas wojen dzieci są wykorzystywane na różne spsoby, nie tylko do walk. „Np. dziewczynki, które stanowią prawie 40 proc. dzieci-żołnierzy, są bardzo często ofiarami przemocy seksualnej. Chłopcy w wyniku konfliktów zbrojnych trafiają do kopalń, gdzie pracują w bardzo ciężkich warunkach, nie mając dostępu do edukacji. Dzieci giną także w atakach na szkoły, ośrodki medyczne i schroniska” – zaznaczył abp Auza.