Typowa niemiecka bezczelność! ZDF: ,,Unia bez głupich Węgrów i Polaków''

Niemiecka telewizja publiczna ZDF to taka tuba służąca do tego, aby to, czego nie mogą zrobić i powiedzieć tamtejsi politycy publicznie, ponieważ źle by to wyglądało na arenie międzynarodowej, to … zrobią to za nich funkcjonariusze z ZDF. Zawsze wierni i posłuszni. I do tego właśnie służą niemieckie „programy satyryczne”.

Tym razem po zawetowaniu przez Polskę i Węgry budżetu unijnego mającego się niby wiązać z "praworządnością" postanowili również dać upust swojemu chamstwu, które tam jest określane jako „niezależne i profesjonalne dziennikarstwo” tudzież swoiste niemieckie ,,poczucie humoru''.

W programie satyrycznym "Heute Show" premiera Węgier Viktora Orbana nazwano „idiotą”.

Padła też „propozycja”, aby – pewnie za radą Georga Sorosa – utworzoną nową Unię "bez głupich Węgrów i Polaków".

Całe zdarzenie opisał na anglojęzycznej stronie About Hungary blogger Zoltan Kovacs. W jego wpisie czytamy:

- W zeszły piątek w programie «Heute Show» zabawny Oliver Welke i jego zespół robili wszystko, co w ich mocy, aby oczerniać Węgry i premiera Orbana, a także Polskę i polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, w szczególności nazywając węgierskiego premiera «idiotą», proponując utworzenie UE «bez głupich Węgrów i Polaków»

A także:

- Polskę i Węgry obwiniano o zawetowanie unijnych przepisów budżetowych. Tak, wszystko to w niemieckiej telewizji państwowej

Kovacs wyjaśnia w swoim wpisie historię negocjacji unijnych oraz pisze, że na unijnym szczycie w lipcu szefowie państw i rządów Unii zgodzili się co do tego, że takich odniesień do „praworządności” budżecie UE nie będzie, ale umowa została zignorowana.

- Pamiętam inne czasy, kiedy Niemcy uważali się za lepszych i patrzyli na nas z góry. To nie wyszło za dobrze – dodaje też Kovacs odnosząc się do niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej.

mp/about hungary/yt/zdf/fronda.pl