TYLKO U NAS! Tomasz Sakiewicz: Ktoś zrobił krzywdę pani poseł Pomasce wysyłając ją do polityki

Mariusz Paszko: Pani poseł Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych stwierdza, że polski rząd używa szczepionek, które nie są jego własnością, że największe kraje UE podzieliły się z Polską i innymi krajami mniejszymi dostępem do szczepionek, a w Niemczech szczepienia nie idą tak dobrze, jak to było planowane, ponieważ - jak można się domyślać – Niemcy oraz inne większe kraje okazały się na tyle altruistyczne, że tymi przysługującymi im szczepionkami zwyczajnie się podzieliły. Jak Pan to skomentuje?

Tomasz Sakiewicz, Tomasz Sakiewicz, publicysta i redaktor naczelny tygodnika „Gazeta Polska”: Nie bardzo wiadomo, czy przez tę wypowiedź przebija większy poziom bzdury czy egoizmu, tego antynarodowego. Oczywiście Unia Europejska nie posiada własnych szczepionek, ale negocjowała kontrakty na zlecenie krajów członkowskich i zakupu dla tych krajów. W tej sytuacji traktowanie Polski jako kogoś gorszego niż unia czy Niemcy świadczy o tym, że mamy do czynienia z politykiem, który kompletnie nie wie, w jakim celu poszedł do polityki, nie wie kogo reprezentuje i nie jest świadomy, kto jest jego wyborcą.

Jest cała masa komentarzy w mediach społecznościowych odnoszących się do tego nagrania. Jeden z nich brzmi:

- A ludzie wciąż zadają sobie pytanie: dlaczego o członkach platformy mówi się, że to opcja niemiecka?No dlaczego?

W przypadku pani Pomaski jest to oczywiście kompleks niemiecki. Gdyby bowiem było to czysty niemiecki lobbysta, to wypowiadałby się zdecydowanie mądrzej i bardziej inteligentnie, żeby nie drażnić opinii publicznej. Tutaj natomiast mamy do czynienia z absolutnym kompleksem niższości kogoś, kto uważa, że Niemcy to są „nadludzie”, albo że państwo niemieckie może być bardziej wartościowe niż państwo polskie. To jest rodzaj niebezpiecznego kompleksu, który rodzi absolutnie idiotyczne decyzje, a już na pewno tak pozbawione sensu wypowiedzi, jak ta pani Pomaski.

W tym komentarzach jest oczywiście cała masa bardo ostrych, cenzuralnych i niecenzuralnych, ale jest jeszcze taki:

- Czy jakby się przecięło ten ostatni neuron w mózgu, to uszy odpadną? O ja cię nie mogę ;)

Wie Pan, przy pewnym poziomie braku mądrości, znęcanie się nad taką osobą jest już znęcaniem się nad kalectwem. Moim zdaniem, należałoby się raczej zastanowić, dlaczego ktoś wysłał ją do polityki i kto jej zrobił taką krzywdę. Mamy do czynienia z osobą absolutnie nie mądrą, która nawet nie rozumie, że czegoś nie rozumie oraz że pewne wypowiedzi są dramatycznie kompromitujące. Myślę, że jej otoczenie polityczne w Platformie Obywatelskiej powinno zadbać o to, żeby takie osoby gdzieś schować i uniemożliwić im publiczne funkcjonowanie. No ale w tej partii jak się zdaje pani Pomaska nie jest jedynym takim przypadkiem.

Uprzejmie dziękuję za rozmowę