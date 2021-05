TYLKO U NAS! Tomasz Sakiewicz: Grodzki nie walczy w interesie PO, ale unika pozbawienia go immunitetu

Mariusz Paszko, portal Fronda.pl: Jakie może być podłoże działań obstrukcyjnych marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w kwestii przekładania prac nad Funduszem Odbudowy? Senator Stanisław Karczewski stwierdził, że „Wszystkie zapowiadane poprawki do ustawy ratyfikacyjnej wychodzą poza zakres przedłożonej ustawy, są absolutnie niezgodne z prawem w Polsce, niezgodne z interesem Polski i Unii Europejskiej”.

Tomasz Sakiewiecz, publicysta i redaktor naczelny tygodnika "Gazeta Polska": Marszałek Grodzki w tej chwili już nie walczy o to, żeby Platforma miała przywództwo w opozycji, ani też nie ma żadnej nadziei, że uda się coś uzyskać przez nich w zakresie Funduszu Odbudowy. Cała ta obstrukcja jest próbą wywoływania kryzysu, który opóźni debatę nad wnioskiem o uchylenie mu immunitetu i postawienie przed sądem. I to jest w tej chwili – tak to widzę – jego główna motywacja polityczna. Nie ma to już nic wspólnego nawet z planami Platformy i dlatego te jego działania są tak skrajnie nieracjonalne. Bo przecież, nawet jeśli by chciano wprowadzać poprawki, to można by to było zrobić dzisiaj lub jutro. On po prostu liczy – tak jak skazaniec idący na ścięcie - na to, że uda się jeszcze coś opóźnić, może wywołać jakiś kryzys obozu władzy w ciągu tych kilku tygodni i dzięki temu Platforma utrzymałaby swoje wpływy, a on mógłby skutecznie zablokować wniosek o uchylenie immunitetu.

Kogo by Pan typował jako następcę Borysa Budki na stanowisku lidera Platformy Obywatelskiej? Padają nazwiska Radosława Sikorskiego, Rafała Trzaskowskiego, a nawet – choć on sam się odcina od tego – byłego szefa PO Grzegorza Schetyny.

Pytanie, czy będzie jakikolwiek następca Borysa Budki, czy będzie to raczej likwidator Platformy. PO jest obecnie w tak złym stanie, że już prawdopodobnie trudno będzie jej odbudować wpływy, aczkolwiek w polityce wszystko może się zdarzyć. Ta partia potrzebuje jakiegoś programu, ponieważ ktoś z lepszą aparycją niż Budka w tej sytuacji sprawy nie załatwi. Tym bardziej, jeśli nadal będzie powielał dotychczasowe błędy obecnego lidera. Efekt tego byłby taki, że Platforma jedynie konałaby dłużej.

Oni potrzebują jakiejś wizji i programu, a na razie nikt tego nie zrobił. Samo opakowanie, jakie może zapewnić nowy lider, nie ma więc w tej chwili żadnego znaczenia. Platforma znalazła się w głębokim kryzysie nie ze względu na przywództwo, ale kompletną bezprogramowość i bezideowość.

Czy można powiedzieć, że bardziej przydałby się tej partii jakiś syndyk polityczny?

Przydałby się ktoś, kto miałby wizję. Kto wiedziałby, gdzie Platformę prowadzić i co Polakom zaproponować, ponieważ propozycja ciągłego obalania PiSu w momencie, kiedy przegrało się osiem wyborów z rzędu, jest coraz mniej atrakcyjna.

Jak może być rola w najnowszej polityce byłego prezydenta, Bronisława Komorowskiego, który odcina się od PO i sympatyzuje z PSLem? Pojawiają się też spekulacje, że do tego towarzystwa może próbować dołączać Porozumienie Jarosława Gowina.

Tego się oczywiście wykluczyć nie da. Natomiast Bronisław Komorowski zawsze cieszył się dużym poparciem środowisk związanych z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, PSL także miał tam dobre kontakty, więc tak należy taką operację traktować. To lobby starych wojskowych chce mieć nadal wpływy, które jednak mocno zmalały. Pomimo tego, że w biznesie i mediach mają nadal sporo do powiedzenia, to jednak inni ludzie zaczęli tam toczyć swoją grę. Często byli czy nadal są nawet z nimi powiązani, ale już zdołali się usamodzielnić. Oni właśnie chcą zbudować swoją reprezentację polityczną i środowisko konserwatywno-liberalne wokół Bronisława Komorowskiego - to wydaje się idealne.

To jeszcze może odbiegając nieco od polityki. Pan redaktor Piotr Gociek w swojej książce „Analfabet III RP” opisał „Poezje Zebrane Bronisława Komorowskiego”. Czy uważa Pan, że Komorowski nadal będzie się w tym kierunku rozwijał?

Życzę mu, żeby się rozwijał w kierunku poezji takiej czy innej. To mu może wyjść na dobre. Tak jak disco polo ma swoje miejsce w strukturze społecznej. Wcale nie należy się z tego śmiać, ponieważ gdyby Bronisław Komorowski się tym zajął, to dla wszystkich byłoby to zdrowsze, a dla niego samego również.

