TYLKO U NAS! Ryszard Czarnecki: Opozycja zrozumiała, że PO wciąga ją na równię pochyłą

„Część opozycji zrozumiała, że Platforma wciąga całą opozycję na równię pochyłą, a w konsekwencji prowadzi do kolejnych przegranych wyborów. Lewica i PSL zrozumiały, że Polacy chcą opozycji zdroworozsądkowej i konstruktywnej, a nie takiej, która zawsze powie coś innego niż rząd” – mówi w rozmowie z portalem Fronda.pl europoseł Ryszard Czarnecki.

Fronda.pl: Prezes NIK zaprezentował wczoraj raport na temat działań rządu związanych z przygotowaniami do wyborów korespondencyjnych. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli podejmowane przez administrację rządową decyzje nie miały podstaw prawnych. Do całkowicie odmiennych wniosków doszli autorzy innych opinii prawnych na ten temat. Sprawa jest aż tak skomplikowana, że eksperci nie mogą zgodzić się co do tego, czy prawo zostało złamane, czy wnioski poszczególnych ekspertów są jednak motywowane politycznie?

Ryszard Czarnecki, europoseł PiS: Należy pamiętać, że chodziło o przeprowadzenie wyborów prezydenckich w czasie pandemii, czyli okresie wyjątkowo trudnym. To trzeba mieć przede wszystkim na uwadze, że był to ekstraordynaryjny czas i przykładanie do przygotowań do tamtych wyborów prezydenckich w czasie zarazy zwyczajnych norm audytowych nie jest w mojej ocenie do końca uzasadnione.

Wybory prezydenckie nie odbyły się w maju z powodu obstrukcji w Senacie i sprzeciwu Jarosława Gowina. Co stałoby się, gdyby wybory jednak się odbyły, a premier wcześniej nie podjąłby działań, aby je przygotować. Dziś NIK prezentowałaby raport na temat zaniedbań rządu w kwestii przygotowania wyborów? Cała sytuacja wygląda trochę tak, jakby Marian Banaś stawiał kierowaną przez siebie instytucję w pozycji organu totalnej opozycji.

Nie mogę zgodzić się na oskarżanie rządu, ale nie chcę też zarzucać Najwyższej Izbie Kontroli, że stała się elementem gry politycznej. Wolę tłumaczyć, że rząd działał w ekstremalnie trudnych warunkach i nie chciał, aby Polska była w Europie i na świecie wyjątkiem. W innych państwach wybory były przeprowadzane. Czy w Bawarii, po sąsiedzku, czy również w innych krajach Europy i świata one się odbywały. To prawda, przy mniejszej niż normalnie frekwencji, były to wybory po części korespondencyjne, ale się odbywały.

Rządzący stanęli w ub. roku w sytuacji bezprecedensowej. Z jednej strony konstytucja zobowiązywała do przeprowadzenia wyborów prezydenckich, z drugiej wybory przeprowadzone w tradycyjnej formie zagrażałyby zdrowiu i życiu wyborców. Rząd musiał działać elastycznie, co dziś polityczni przeciwnicy próbują wykorzystać przeciwko niemu. Do polskiego porządku prawnego powinny zostać wprowadzone jakieś rozwiązania, które bardziej chroniłyby osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w tak dramatycznych sytuacjach przed późniejszymi ewentualnymi konsekwencjami tych decyzji?

Nie chodzi o gwarantowanie bezkarności, to byłaby przesada. Trzeba jednak widzieć kontekst pandemiczny. Łatwo jest oceniać po roku, ale wówczas rząd w skrajnych warunkach usiłował zapewnić normalność, której częścią były także wybory prezydenckie.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą przepisu pozwalającego ustępującemu RPO pełnić swoje obowiązki do czasu powołania nowego Rzecznika. Do 15 lipca Adam Bodnar musi opuścić swój urząd. Tymczasem wczoraj Senat odrzucił kandydaturę posła Bartłomieja Wróblewskiego. Czy jest szansa na porozumienie z opozycją w tej sprawie i znalezienie kandydata, którego poprze Senat?

Będzie to na pewno trudne, a nawet bardzo trudno, ale nie można zaprzestać podejmowania tych wysiłków. Trzeba starać się znaleźć kandydaturę, która miałaby szansę i tłumaczy opozycji, że Polska zasługuje na Rzecznika Praw Obywatelskich. Skądinąd, jako człowiek zajmujący się polityką europejską muszę zwrócić uwagę, że w Hiszpanii kilka lat nie było Rzecznika Praw Obywatelskich i jakoś ten kraj funkcjonował. Nie jest więc tak, że brak Rzecznika oznaczałby jakąś abdykację państwa, bo podkreślam, w państwie o podobnej do nas wielkości taka sytuacja się zdarzyła i nie wpłynęła ani na sytuację państwa wewnątrz, ani też na odbiór tego państwa z zewnątrz.

W Senacie obserwujemy też kolejną obstrukcję, tym razem w sprawie ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. Sejmowe głosowanie, w czasie którego posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu pokazało, że jakiekolwiek próby opóźnienia ratyfikacji ogromnie szkodzą Platformie. W kolejnych sondażach poparcie dla KO spada. Co marszałek Grodzki chce osiągnąć przewlekając realizację Funduszu, na który czeka cała Unia Europejska?

Marszałek stosuje obstrukcję parlamentarną, która jest zgodna z prawem, ale opozycja w ten sposób wpada we własne propagandowe sidła. Wcześniej oburzała się, że nie można dopuścić do sytuacji, w której Polska będzie ostatnia w Europie, a teraz robi wszystko, abyśmy właśnie ostatni w Europie byli. To dla Platformy jest sytuacja nie do obrony. Nie da się racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego mielibyśmy opóźniać ratyfikację, od której zależy dostęp do największych środków Unii Europejskiej, które do Polski kiedykolwiek trafiły. Nigdy już też takich środków nie otrzymamy, ponieważ Polska za osiem lat stanie się płatnikiem netto i zaczniemy utrzymywać Unię Europejską. Składka członkowska Polski w Brukseli przewyższy środki, które stamtąd otrzymujemy. Tym bardziej więc trzeba teraz po te środki jak najszybciej sięgnąć.

Porozumienie Lewicy z rządem ws. KPO wywołało poważny konflikt po stronie opozycji. Teraz, w kontekście opóźnienia głosowania nad ratyfikacją w Senacie, europoseł Lewicy Marek Balt stwierdził, że marszałek Grodzki upolitycznił swoją funkcję i powinien zostać odwołany. Kończy się w Polsce czas opozycji totalnej, w której wszystkie opozycyjne ugrupowania grają wspólnie przeciwko rządowi?

Część opozycji zrozumiała, że Platforma wciąga całą opozycję na równię pochyłą, a w konsekwencji prowadzi do kolejnych przegranych wyborów. Lewica i PSL zrozumiały, że Polacy chcą opozycji zdroworozsądkowej i konstruktywnej, a nie takiej, która zawsze powie coś innego niż rząd. Nawet gdyby premier Morawiecki powiedział, że po sobocie jest niedziela, to Platforma by krzyczała, że jest wtorek. Tutaj rzeczywiście Lewica i PSL mają chyba lepsze wyczucie społeczne.

Rozmawiał Karol Kubicki