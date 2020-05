Tylko u Nas! Piotr Semka: Latkowski zasłynie mocnym publicznym oskarżeniem

Natomiast w przypadku celebrytów mechanizmy, które ich bronią, są bardzo silne. Rzucone publicznie oskarżenie oczywiście bardziej w nich uderza. Podobnie też, tak jak w wypadku niektórych księży, zawsze znajdą się ludzie, którzy powiedzą „nigdy w to nie uwierzę”, „nigdy nie przestanę lubić kogoś, kogo uważam za fajnego, sympatycznego”. To jest problem, który z reguły wyczerpuje ten zakres. Bardzo wielu ludzi zna kogoś od najlepszej strony i nie jest potem w stanie uwierzyć, że ktoś był w stanie dokonać przestępstwa. To bardzo utrudnia dyskusję na temat winy czy to celebrytów, czy też duchownych.

Latkowski zrobił film, który mógł być lepszy. Myślę, że zasłynie on bardziej tym mocnym rzuconym publicznie oskarżeniem niż samą historią. Są natomiast w tej produkcji elementy, które opowieść Latkowskiego czynią jednak wstrząsającą. Chociażby te akcje celebrytów w obronie Zatoki Sztuki. To, że w obronie tak podejrzanej postaci oni występowali po pierwsze pokazuje, że łączyły ich z tym miejscem, tą – że tak można to nazwać - knajpą, dyskoteką, ukrytym lupanarem relacje bardzo bliskie. Przecież, jeśli użyczamy swojego nazwiska i twarzy do obrony jakiegoś lokalu, który ma kłopoty, to musimy mieć jakieś silniejsze więzy niż tylko bycie klientem, który przychodzi jedynie w celach konsumpcyjnych. To tyle co mogę powiedzieć.