Tylko u nas. Marek Jakubiak: Lewica z premedytacją wykorzystuje kobiety i dzieci, bo to nasze czułe punkty

Mariusz Paszko, portal Fronda.pl: Jak Pan się odniesie do tego, że Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie i za niekonstytucyjną uznał jedynie przesłankę eugeniczną? Wyrok TK nie dotyczy na przykład zagrożenia życia matki, czy gwałtu. Natomiast opozycja, wiele środowisk feministycznych a przy tym wiele zachodnich mediów podaje informację niezgodną z prawdą, że ten wyrok dotyczy całkowitego zakazu aborcji.

Marek Jakubiak: Cały czas o Polsce mówi się jako państwie faszystowskim, nacjonalistycznym. Czy to prawda? No oczywiście, że nie. Ks. Tischner mówił o trzech prawdach i ta „prawda” to jest ta trzecia. Lewica i lewactwo rozgłaszają właśnie tę trzecią „prawdę”. Ciężko jest polemizować z takimi mediami jak "New York Times" czy „Die Welt”, które opisują jakieś kompletne bzdury w oparciu o relacje polskich dziennikarzy, którzy są na etatach niemieckich mediów.

To są całkowite manipulacje, ewentualnie półprawdy. Oczywiście tutaj powinno iść za tym jakieś działanie prawne.

A jak się Pan odniesie do takiego sformułowania, że Roman Giertych, jeśli oczywiście zostanie uznany za winnego, bo o tym zdecyduje sąd, powinien bardziej siedzieć nie za te ewentualne 92 mln złotych, ale za reformę edukacji, w wyniku czego mamy obecnie na ulicach młodzież, która nie umie logicznie myśleć, jest wulgarna i jedynie jak umieją odpowiadać na argumenty to modne ostatnio słowo „Wypier....lać”?

Wyciąga się te półprawdy, które nie istnieją i trudno jest walczyć jak Don Kichot z La Manchy z nieistniejącymi wrogami. Istniejącymi tylko w głowach. Myślę, że w tej chwili musimy to wszystko przetrzymać. Natomiast teraz właśnie wychodzi ta polityka, na którą się wszyscy zgadzali. Ja na Twitterze napisałem, że ci dzisiejsi nastolatkowie są tak naprawdę ofiarami bezstresowego wychowania, co wywołało ogromne oburzenie wśród niektórych. Wie Pan, ja też byłem młody i też się tłukłem z milicją, ale nikt nie zachowywał się tak jak obecnie ta młodzież i dzieci, co się ujawnia w tych protestach. Nikt nikogo nie obrażał i chodziło o zupełnie inne sprawy. Dzisiaj natomiast to zachowanie dzieci i młodzieży polega na obrażaniu innych. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o obrażanie i odbieranie godności innym. Kłania się więc wychowanie bezstresowe, brak dobrego obyczaju, brak granic, których przekraczać nie można. I ta dzisiejsza nieszczęsna młodzież tych granic nie zna, a my im ciągle tych granic nie stawiamy. Jedna z Pań mi nawet zarzuciła, że „trzeba tłuc”, bo ja napisałem, że ci protestujący nastolatkowie są ofiarami tego bezstresowego wychowania.

Bezstresowego wychowania, ale chyba i tego systemu edukacji wprowadzonego za czasów, kiedy ministrem edukacji był Roman Giertych, kiedy zostały wprowadzone gimnazja. Dzieci nigdy nie są winne i to my dorośli powinniśmy decydować o kierunkach ich wychowania. Poprzez wprowadzenie gimnazjów wzrastała przestępczość. W pełni się zgadzam, że te dzieci są ofiarami, ale trzeba im postawić granice i nie możemy się zgadzać na to, żeby im pozwalać na dewastowanie kościołów, miejsc kultu czy symboli pamięci narodowej.

No tak, ale te dzieci nie znają granic, nie mają wytyczonych granic obyczajowych. A co więcej, kiedy ktoś się stara pokazać te granice, to wychodzi na homofoba, takiego czy owakiego. W tamtym środowisku mają na taką okoliczność bardzo bogate i rozbudowane słownictwo.

Poseł PiS idąc z dworca centralnego na obrady Sejmu, zapytał młode protestujące dziewczęta wykrzykujące słynne już „wypi...laj”, ile mają lat i odpowiedź była szokująca - 16 lat.

One nic nie wiedzą o życiu, ale już są gotowe obrażać i uważają to za fajne.

Marksiści i socjaliści zawsze do swoich rewolucji wykorzystywali albo osoby bardzo słabo wykształcone, albo młode i naiwne, którymi daje się łatwo manipulować.

Tak, dokładnie. Wykorzystywali dzieci, tak jak robi się to teraz.

A jak Pan się odniesie do sprawy wyroku TK i zarzutów, że jest on upolityczniony, a sam Trybunał zależny od PiS? Czy sądzi Pan, że ten wyrok, co też niektórzy zarzucają, to była jakaś ustawka?

Nie mam wiedzy na ten temat, ale wiem czym jest Trybunał Konstytucyjny i wiem, kim jest sędzia Trybunału. To sędzia podejmuje decyzje, a ich tam było trzynastu.

Prof. Zoll i prof. Rzepliński, byli prezesi TK, których trudno posądzać o sympatie z PiS także wypowiedzieli się, że jakby tego nie nazywać, to aborcja jest zabójstwem.

No bo to jest pozbawianie życia poczętego. Oczywiście, że jest to zabójstwo i nie ma z tym co polemizować.

Natomiast teraz na fali jest lewica i proszę zobaczyć, że wykorzystuje się nie tylko dzieci, ale także kobiety. To wygląda tak, że przeciwko Polakom wystawia się kobiety, a wiadomo, że w naszej kulturze kobieta jest pewnego rodzaju świętością. Od kultu Maryjnego począwszy. Wykorzystuje się dzieci albo kobiety po to, żeby związać ręce i rządowi i rządzącym i tak dalej. Oni uderzają w te czułe punkty, w tą obyczajowość łacińską w sposób świadomy, przemyślany i z premedytacją. Proszę zauważyć, że ja się buntuję przeciwko temu znakowi „Sig”, który używają manifestujący. To nie jest grom, ponieważ grom ma na końcu piorun. Oni specjalnie i w pełni świadomie tego używają. Wyobraża Pan sobie, co by się działo, gdyby Narodowcy te znaki „Sig” poprzyszywali sobie na kołnierzach i tak poszli na Marsz Niepodległości? Mają pretensje, że na transparentach są napisy „Polska dla Polaków”. A dla kogo ma być, jak się pytam? Jak się mówi „Polska dla Polaków”, to się jest określanym jako faszysta, a tu ordynarnie noszą te faszystowskie znaki. I im kobietom z lewicy wolno?

A co Pan sądzi na temat mediów i ich decentralizacji, ponieważ chyba znowu te obce media dają się nam we znaki?

Jeśli chodzi o media, to uważam, że PiS musi być od nich wszystkich mądrzejszy. To powinno się odbywać poprzez budowę nowych mediów. Mają teraz i finanse i możliwości. Ja nie wiem na co PiS czeka. Powinny powstawać nowe stacje i powinny wchodzić na tą platformę. Powinny być atrakcyjne i nadawać w różnych językach. To powinna być ofensywa, a tu Kurski się ściga, czy telewizja była lepsza za Gierka czy za niego. No nie da się już czasem tego oglądać. I te nowe media powinny wejść w konkurencję z obcymi. Reklamy powinny być prze polskie firmy publikowane w polskich gazetach.