TYLKO U NAS! Marek Budzisz: Moskwa będzie chciała obalić Łukaszenkę

Do tej pory, a trzeba pamiętać, że tegoroczne dyskusje na temat cen surowców energetycznych między Moskwą a Mińskiem, to nie pierwszy spór tego rodzaju i mają one wieloletnią tradycję, kontrowersje rozwiązywane były w trakcie spotkań Łukaszenki z Putinem. Trochę w myśl schematu dobry car i źli bojarzy. Ale teraz car, czyli Władimir Władimirowicz okazał się równie twardy i nie ustąpił. Mało tego, spotkanie, jak oceniają niektórzy analitycy, specjalnie tak zostało skonstruowane aby pokazać, że to Putin jest zwolennikiem twardej polityki wobec Mińska. Jak wiadomo samolot z ministrami na pokładzie, którzy mieli uczestniczyć w rokowaniach, nie mógł wylecieć z Moskwy, a potem wylądować w Soczi. W efekcie do południa Łukaszenka i Putin mogli rozmawiać w cztery oczy, potem poszli grać w hokeja a właściwe rozmowy zaczęły się dopiero po południu. Pytanie tylko dlaczego rządowy odrzutowiec wyleciał z rosyjskiej stolicy ze sporym, kilkugodzinnym opóźnieniem, skoro obecni na jego pokładzie dziennikarze rosyjskich mediów w swych relacjach piszą, że widzieli inne startujące maszyny. A potem mgła nad Soczi, której rano nie było uniemożliwiła lądowanie. Nie ma co snuć spiskowych teorii, ale być może chodziło właśnie o to aby po pierwsze zmęczyć Łukaszenkę wielogodzinnymi rozmowami o niczym, bo jak on sam opowiadał przed południem rozmawiał z Putinem „o naszej wspólnej przeszłości w jednym państwie”, czyli o ZSRR, a po drugie pokazać, że „urok” Łukaszenki na Putina już nie działa. Dlaczego tego rodzaju gest miałby być istotnym? Aby pokazać wszystkim w Rosji, że mamy do czynienia z nową linią Moskwy, i, że niesubordynacja (robienie interesów z Łukaszenką) może wywołać gniew samego Władimira Władimirowicza. Takie przypuszczenia potwierdzają przytoczone przez dziennikarza Kommiersanta anonimowe słowa kremlowskiego urzędnika który leciał do Soczi i powiedział, mając na myśli Łukaszenkę właśnie, że „z nim już się nie da robić interesów”. Do Soczi leciał zarówno zastępca szefa kremlowskiej administracji Dmitrij Kozak, jak i wiceminister gospodarki, a w przeszłości ambasador w Mińsku, Andriej Babicz. I to mogą być słowa jednego z tych dwóch architektów, jak się uważa, rosyjskiej obecnej linii względem Białorusi. Ale nawet jeśli nie oni są autorami cytowanej wypowiedzi, to oddaje ona stan nastrojów i oceny Kremla. Sprowadzają się one do jednego – Moskwa będzie dążyła do usunięcia Łukaszenki, najprawdopodobniej budując wobec niego opozycję i doprowadzając do pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju. Te oceny potwierdzają pojawiające się od początku tygodnia przecieki w powiązanych z Kremlem kanałach internetowych na platformie Telegram, które kolportowały informację, że po spotkaniu Łukaszenka – Pompeo, w Moskwie panuje nastrój rewanżu. Warto też zwrócić uwagę, że występując na konferencji prasowej po rozmowach Dmitrij Kozak powiedział, że kontrakty na dostawy ropy naftowej na Białoruś muszą zostać zawarte między firmami i rosyjskie władze nie mają na to żadnego wpływu, mogą jedynie wspierać takie działanie. Białoruscy analitycy żartują, że Kozak przekaże do Mińska telefony do działów sprzedaży największych rosyjskich firm naftowych, ale jest coś w tym na rzeczy, bo jego deklaracje trudno uznać za gwarancję dostaw. Już w styczniu Mińsk chciał kupić ropę w rosyjskich koncernach, ale te odmawiały, albo domagały się ceny wyższej niźli rynkowa (była mowa o premii na poziomie 10 dolarów za tonę). Teraz może być podobnie, a skala dostaw może być taka, że ropy wystarczy wyłącznie na pokrycie zapotrzebowania rynku wewnętrznego.