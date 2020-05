Tylko u Nas! Małgorzata Wassermann: Pani prof. Małgorzata Manowska to świetny wybór!

Małgorzata Wassermann, poseł PiS: To jest kwestia wykładni prawa. Pani Małgorzata Manowska została powołana zgodnie z przepisami na swoje stanowisko. To, że opozycja czy część środowisk z nią związanych nie może się z tym pogodzić to jest zupełnie inna sprawa. Jest ona natomiast wybitnym prawnikiem. To wspaniała i ciepła osoba, która jest uwielbiana przez swoich studentów. Oni wypowiadają się o niej w samych superlatywach. Jest to także uznany od lat sędzia oraz wspaniały komentator, mam tu na myśli, że jest ona autorem komentarzy do procedury cywilnej. Uważam, że to jest świetny wybór i będzie bardzo dobrym prezesem Sądu Najwyższego.