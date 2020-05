Tylko u Nas. Dr Magdalena Kawalec-Segond: O koronawirusie przystępnie

JS 24.5.20 14:26

WHO i nasz minister zdrowia zapowiadają, że jesienią napadną na nas nowe, jeszcze gorsze wirusy ! Może będą miały podwójną, potrójną koronę ? Skąd oni to wiedzą ? Skąd Bill bramy piekielne wiedział w 2015 , że przyjdzie pandemia ? Dlaczego opracował już dla nas różne piekielne gadżety ? Dlaczego mówi, że religia katolicka może zostać na zawsze zawieszona ? A inne religie nie ! Co tu się do jasnej Anielki dzieje ?



Panie JEZU przyjdź ! To w czym żyjemy nie jest żadnym Królestwem Bożym ! Nie budujmy komputerowo-elektronicznego królestwa szatanowi, który buduje nam gigantyczną pułapkę na nasze dusze ! Bill bramy piekielne Gate's nie przemoże Kościoła !



Zastanówmy się jaki świat zbudowaliśmy ? Państwa i instytucje-potwory, które za niedługo zmuszą nas do przyjęcia zastrzyków na wzór dr Mengele, robionymi w pośpiechu szczypionkami.



Życzę zdrowia a jeszcze bardziej ZBAWIENIA od czegoś o wiele gorszego, niż najgorsze horrory na ziemi !