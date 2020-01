TYLKO U NAS! Dr Jerzy Targalski: Bosak - kandydat Korwina, czyli Putina

Drugim celem prawyborów było zdominowanie tego ugrupowania przez grupę Winnickiego i Bosaka. To im się udało, ponieważ w partii korwinistycznej doszło do rozłamu. Korwin-Mikke nie chciał, żeby Dziambor był kandydatem Konfederacji bo uważał, jak sądzę, że skoro nie on jest kandydatem, to nikt inny z partii korwinistycznej kandydatem nie będzie. Dlatego z Berkowiczem polecili swoim elektrom głosować na Bosaka, a Dziambor się zrewanżował i swoim elektrom polecił głosowanie na Brauna. Wynik jest taki, że mamy Bosaka, który moim zdaniem na kandydata w ogóle się nie nadaje. Ważne jest teraz co będzie dalej w Konfederacji- czy dojdzie do rozłamu, czy dojdzie do odejścia części działaczy, czy uda się wreszcie wyeliminować Korwina-Mikke? To są pytania najważniejsze.